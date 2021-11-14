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    • Ekonomi
    • 14.11.2021 07:55
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    • 14.11.2021 07:59
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    ÖTV indiriminin ardından talep patlaması! Avrupa'ya her yıl 30 bin adet karavan!

    Koronavirüs nedeniyle otel ve tatil köylerinde kalmaktan çekinenler karavana yöneldi. Geçtiğimiz haftalarda ÖTV’nin yüzde 45’e çekilmesi ise sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Sektör temsilcileri, Avrupa'ya yıllık 30 bin adetlik satış yapılabileceğini aktardı.

    Pandemi döneminde daha kullanışlı görülen motokaravanlara geçtiğimiz haftalarda uygulanan ÖTV'nin yüzde 220'den yüzde 45'e çekilmesi sektörde sevinçle karşılanmıştı.

    Sıfır fiyatı 1.5 milyon TL'yi bulan motokaravanlar, düzenlemelerin ardından 700 bin TL'nin altına düştü.

    AVRUPA'YA 30 BİN ADET SATIŞ YAPILABİLECEĞİ AKTARILDI
    Hürriyet'in haberine göre sektörün temsilcilerine göre, normal bir ticari aracın 2 katı fiyatına ihraç edilebilecek motokaravanda, Avrupa'ya yıllık 30 bin adetlik satış yapılabileceği belirtildi.

        Peş peşe yaşanan bu gelişmeleri motokaravan üreticileri, Avrupa'ya açılma fırsatı olarak görüyor.

        Ayrıca sektörün, karavan kamp alanlarına yönelik de düzenleme beklediği aktarıldı.
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        Haberler Ekonomi ÖTV indiriminin ardından talep patlaması! Avrupa'ya her yıl 30 bin adet karavan!
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