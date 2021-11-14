ÖTV indiriminin ardından talep patlaması! Avrupa'ya her yıl 30 bin adet karavan!

AVRUPA'YA 30 BİN ADET SATIŞ YAPILABİLECEĞİ AKTARILDI

Hürriyet'in haberine göre sektörün temsilcilerine göre, normal bir ticari aracın 2 katı fiyatına ihraç edilebilecek motokaravanda, Avrupa'ya yıllık 30 bin adetlik satış yapılabileceği belirtildi.