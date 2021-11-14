ÖTV indiriminin ardından talep patlaması! Avrupa'ya her yıl 30 bin adet karavan!

Pandemi döneminde daha kullanışlı görülen motokaravanlara geçtiğimiz haftalarda uygulanan ÖTV'nin yüzde 220'den yüzde 45'e çekilmesi sektörde sevinçle karşılanmıştı.
Sıfır fiyatı 1.5 milyon TL'yi bulan motokaravanlar, düzenlemelerin ardından 700 bin TL'nin altına düştü.
AVRUPA'YA 30 BİN ADET SATIŞ YAPILABİLECEĞİ AKTARILDI
Hürriyet'in haberine göre sektörün temsilcilerine göre, normal bir ticari aracın 2 katı fiyatına ihraç edilebilecek motokaravanda, Avrupa'ya yıllık 30 bin adetlik satış yapılabileceği belirtildi.