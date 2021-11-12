Kimler evlilik parası alabilir, nasıl ve nereden alınır? Evlilik parası ne kadar 2021? Evlilik parası başvuru şartları

Yüzbinlerce çift evlenme planları yaparken Evlilik parası ne kadar 2021? Kimler evlilik parası alabilir, nasıl ve nereden alınır? Sorularına da yanıt arıyor. Evlilik hayatın en güzel anlarından biri olsa da maddi olarak zorluklara sebep olur ve devlet tarafından verilen destekler bu noktada en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki her nikah kıyacak çift bu destekten yararlanabiliyor mu? Evlilik parası başvuru şartları nelerdir? Ekonomik olarak önemli bir destek sunan ve yuvanın daha kolay kurulmasını sağlayan bu yardıma ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.