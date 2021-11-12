Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Güncel dolar yorumları! 13 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu?

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik haftanın son işlem gününde takip edilmeye başlandı. Dün güne yükseliş ile başlayan dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanarak 9.97'yi gördü. Euro ve sterlin kurunda da benzer grafikler görüldü. Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler üzerine vatandaşlar tarafından dolar ve euro kuru alış satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm merak edilen detaylar!