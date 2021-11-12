Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Güncel dolar yorumları! 13 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu?

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik haftanın son işlem gününde takip edilmeye başlandı. Dün güne yükseliş ile başlayan dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanarak 9.97'yi gördü. Euro ve sterlin kurunda da benzer grafikler görüldü. Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler üzerine vatandaşlar tarafından dolar ve euro kuru alış satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm merak edilen detaylar!
12 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 9,9640
Dolar satış:9,9695
EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,4039
Euro Satış: 11,4247
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 13,3197
Pound satış: 13,3430
AVRUPA BORSALARI ABD ENFLASYON VERİSİNDEN SONRA YÜKSELİŞLE KAPANDI
Avrupa borsaları, kalıcı fiyat artışlarını gösteren en son ABD enflasyon verisinin ardından günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,53 yükselerek 485,29 puandan kapandı.
Maden şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,69 değer kazanırken, seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,08 değer kaybetti.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.059,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 27.633,2 puana yükseldi.