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    • Ekonomi
    • 13.11.2021 09:06
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    • 13.11.2021 09:06
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    Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Güncel dolar yorumları! 13 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu?

    13 Kasım sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar, 11 Kasım 2021 sabahında 9,87 lira bandında yer almıştı, gün sonuna doğru 9,97 seviyesine yükselmişti. Peki, 13 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    12 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Güncel dolar yorumları!

    Döviz kurunda yaşanan hareketlilik haftanın son işlem gününde takip edilmeye başlandı. Dün güne yükseliş ile başlayan dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanarak 9.97'yi gördü. Euro ve sterlin kurunda da benzer grafikler görüldü. Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler üzerine vatandaşlar tarafından dolar ve euro kuru alış satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm merak edilen detaylar!

    12 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,9640

    Dolar satış:9,9695

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,4039

    Euro Satış: 11,4247

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 13,3197

    Pound satış: 13,3430

    AVRUPA BORSALARI ABD ENFLASYON VERİSİNDEN SONRA YÜKSELİŞLE KAPANDI

    Avrupa borsaları, kalıcı fiyat artışlarını gösteren en son ABD enflasyon verisinin ardından günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,53 yükselerek 485,29 puandan kapandı.

    Maden şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,69 değer kazanırken, seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,08 değer kaybetti.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.059,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 27.633,2 puana yükseldi.

        Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,1 yükselişle 16.083,11 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.384,18 seviyesinden tamamladı.

        Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybederek 1,46 seviyelerinden işlem gördü.

        ABD'de enflasyonun ekimde yıllık yüzde 6,2 ile 31 yılın en yükseğine çıkmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini ifade eden analistler, Avrupa'da Aralık 2022'de faiz artışına gidileceğinin fiyatlandığına dikkati çekti.

        Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere 3. çeyrekte, çeyreklik bazda yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,6 büyüse de beklentileri karşılayamadı. Ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 2,9 arttı.
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        Haberler Ekonomi Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Güncel dolar yorumları! 13 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu?
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