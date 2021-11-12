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    • Ekonomi
    • 12.11.2021 10:05
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    • 12.11.2021 10:15
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    Son dakika: Sanayi üretim endeksi açıklandı

    Son dakika haberleri... Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

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    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,5 AZALDI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

    SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,8 ARTTI
    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi üretim endeksi açıklandı
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