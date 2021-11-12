İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği alma şartları 2021 nelerdir? Ödeme hesaplama…

Gündemde yoğun bir şekilde İşsizlik maaşı nasıl alınır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İlk ve en önemli şart olarak işçinin kendi istediği dışında işveren tarafından çıkarılması oluyor ve tüm şartların yerine getirilmesi durumunda İŞKUR aylık olarak karşılıksız ödemeler yapılıyor. Ödenen miktarlar ve süresi alınan maaş ve çalışılan sigortalı iş süresine göre değişiklik gösteriyor. Peki İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik ödeneği alma şartları 2021 nelerdir? İşsizlik ödeneği hesaplama işlemi nasıl yapılır? Hangi durumlarda işsizlik ödeneği kesilir? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları…
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI 2021!
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.