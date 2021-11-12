Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu!

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,27'den 11,76'ya yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10,01'den 10,93'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 21,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,2 milyar dolara, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 21,5 milyar dolardan 19 milyar dolara indi.