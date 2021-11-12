Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 19,31 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 1,18 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,77'ye çıktı. Bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 19,31 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11,27'den 11,76'ya yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22'den 9,98'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 10,01'den 10,93'e çıktı.
Bir önceki anket döneminde 21,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,2 milyar dolara, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 21,5 milyar dolardan 19 milyar dolara indi.