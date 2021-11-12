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    • Ekonomi
    • 12.11.2021 11:00
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    • 12.11.2021 11:03
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan "hükümetin yüksek döviz kuru hedeflediği" iddialarına yanıt

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "hükümetin yüksek döviz kuru hedeflediği" iddialarına "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir." sözleriyle yanıt verdi. Öte yandan Bakan Elvan "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." şeklinde konuştu.

    Bakan Elvan’dan döviz spekülatörlerine yanıt

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

    YÜKSEK DÖVİZ KURU İDDİALARINA YANIT
    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir." dedi.

    2021 BÜYÜME RAKAMLARI
    Bakan Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65'i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek." şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan "hükümetin yüksek döviz kuru hedeflediği" iddialarına yanıt
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