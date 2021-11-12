Hisse kodu, hisse fiyatı nedir? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Ulusal Faktoring halka arz sonuçları

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Sorusu yer alıyor. 4-5 Kasım tarihlerinde halka arz için talepleri toplayan Ulusal Faktoring halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından oldukça merak edildi. Peki Ulusal Faktoring hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan ve gelen talepler sonrasında belli bir miktar halka arza ulaşan Ulusal Faktoring borsa işlemlerine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ULUSAL FAKTORİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
4-5 Kasım tarihlerinde talep toplanan Ulusal Faktoring'in halka arzında toplam büyüklük 120,8 milyon TL oldu. "ULUFA" kodu ile Ulusal Faktoring, 11 Kasım'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
Ulusal Faktoring A.Ş. halka arzında 2,49 liradan 48,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirildi.
Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı.
Şirketin halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL olarak kaydedildi.
Halka arz edilen payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1,1 milyar lira nominal değerli talep toplandı.
Halka arz edilen payların yüzde 33,8'i yurt içi bireysel, yüzde 61,3'ü yurt içi kurumsal, yüzde 4,9'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.