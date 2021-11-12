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    • Ekonomi
    • 13.11.2021 09:22
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    • 13.11.2021 09:22
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    Hisse kodu, hisse fiyatı nedir? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Ulusal Faktoring halka arz sonuçları

    Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı nedir? Ulusal Faktoring halka arz sonuçları ne oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alan Ulusal Faktoring halka arz sonuçlarının belli olmasının ardından borsa işlem göreceği tarih ve diğer detaylar merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek?

    Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Sorusu yer alıyor. 4-5 Kasım tarihlerinde halka arz için talepleri toplayan Ulusal Faktoring halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından oldukça merak edildi. Peki Ulusal Faktoring hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan ve gelen talepler sonrasında belli bir miktar halka arza ulaşan Ulusal Faktoring borsa işlemlerine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ULUSAL FAKTORİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    4-5 Kasım tarihlerinde talep toplanan Ulusal Faktoring'in halka arzında toplam büyüklük 120,8 milyon TL oldu. "ULUFA" kodu ile Ulusal Faktoring, 11 Kasım'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

    Ulusal Faktoring A.Ş. halka arzında 2,49 liradan 48,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirildi.

    Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı.

    Şirketin halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL olarak kaydedildi.

    Halka arz edilen payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1,1 milyar lira nominal değerli talep toplandı.

    Halka arz edilen payların yüzde 33,8'i yurt içi bireysel, yüzde 61,3'ü yurt içi kurumsal, yüzde 4,9'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

        "Ulusal Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) 48.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 133.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 11/11/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 2,49 TL/pay baz fiyat, "ULUFA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

        ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

        2001 Ulusal Faktöring faaliyete başladı.
        2006 Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.
        2011 PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.
        2016 Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.

        2017 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.
        2018 Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.
        2018 12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık
        2018 206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.
        2019 Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
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