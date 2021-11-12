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    • Ekonomi
    • 13.11.2021 09:21
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    • 13.11.2021 09:21
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    Eşit mi oransal mı? Mia Teknoloji halka arz tarihi nedir? Mia Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı…

    Mia Teknoloji halka arz tarihi nedir? Eşit mi oransal mı? Mia Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Alanında uzman teknoloji firmasının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih açıklanırken hisse bilgileri de paylaşıldı. Peki Mia Teknoloji halka arz ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mia Teknoloji halka arz tarihi nedir?

    Yatırımcılar gün içerisinde Mia Teknoloji halka arz tarihi nedir? Eşit mi oransal mı? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran şirketler arasında yer alan Mia Teknoloji'nin halka arzı onaylandı ve bu haber üzerine talep toplama tarihinin yanı sıra borsa işlemleriyle ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Peki Mia Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…

    MİA TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

    MİA TEKNOLOJİ HİSSE KODU, FİYATI NEDİR?

    Borsa İstanbul'da teknoloji firması MİA Teknoloji, MİATK kodu ile 15-16 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 11 Kasım tarihli bülteninde 3 şirketin halka arzının onayını duyururken, bu halka arzlardan biri de MİA Teknoloji oldu.

    Halka arz edilen payların toplam nominal değeri 12.500.000 TL olup, halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı ise %32,89 olacaktır.

    Şirket paylarının halka arzı Metro Yatırım tarafından "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Halka arzda talep toplamanın süresi 2 iş günü olarak taslak izahnamede belirtildi.

    Borsa İstanbul'da MİATK kodu ile işlem görecek. Saat 10:30 – 13:00 arasında talep toplanacak

        MİA TEKNOLOJİ HAKKINDA

        MİA Teknoloji Anonim Şirketi; Ar-Ge, İnovasyon, Yazılım Geliştirme, Entegrasyon ve Çözüm Sağlayıcı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketidir. Şirket hem kamu hem de özel kuruluşların bilgi altyapısı gereksinimlerine odaklanır ve özel sistem çözümleri geliştirir.

        MİA Teknoloji, 2006 yılında 3 Bilgisayar Mühendisi tarafından kurulmuş, 15 yıllık sektör deneyimiyle gelişmeye devam etmektedir. MİA %60'tan fazlası Ar-Ge ve inovasyon alanında olmak üzere 70'den fazla personele istihdam sağlamaktadır. Terzi modeli sistem geliştirme ve ürünleştirme prensibi ile Türkiye'nin birçok noktasında çalışan sistemler sunmakta olan şirket, sağladığı 7/24 çağrı merkezi desteğiyle, sorunlara anlık çözümler üretmektedir.

        MİA Teknoloji, artan deneyimleri ile Ar-Ge çalışmalarına önem verdiğinden dolayı, birçok alanda yüksek eğitimli mühendisi, araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla istihdam etmektedir. Satış, Destek, İş Geliştirme ve Finans gibi birçok ekibiyle birlikte, her zaman güncel ve kendi alanlarında deneyimli kişilerle iş hayatına gelişerek ve büyüyerek devam etmektedir.

        2020 yılının aralık ayında ODTÜ Teknopark' ta şubesini açan MİA Teknoloji, başta Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) olmak üzere, iş ağını ve yeni iş birliklerine adım atmak için birçok kümelenmeye üye olmaya devam etmektedir. Üniversite laboratuvarlarına ulaşma ve projelerde akademik personel ile iş birliği yapabilme becerisi, MİA Teknoloji'yi sürdürülebilir bir şirket haline getirmektedir.
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        Haberler Ekonomi Eşit mi oransal mı? Mia Teknoloji halka arz tarihi nedir? Mia Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı…
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