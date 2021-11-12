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    • Ekonomi
    • 13.11.2021 09:02
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    • 13.11.2021 09:02
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    Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman? Inditex (inditex) grubu kış indirimleri ne zaman başlayacak 2021?

    Alışveriş çılgınları tarafından İnditex indirimleri ne zaman 2021? Zara indirimleri ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Her sene Kasım ayı başladığında bu konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanıyor. Öte yandan kasım ayında alışveriş tutkunları için 26 Kasım'da Black Friday indirimleri de başlıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Inditex inditex grubu kış indirimleri ne zaman başlayacak? Zara, Bershka, Pull&Bear...

    Alışveriş tutkunları inditex indirimleri hakkında araştırmalar yapıyor. E - Ticaret sitelerinde 8 Kasım'da başlayan indirimler sonrası markaların büyük kış indiriminin ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Kasım ayında alışveriş tutkunları için 26 Kasım'da Black Friday indirimleri de başlıyor. Peki, Inditex (inditex) grubu kış indirimleri ne zaman başlayacak? Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN?

    2021 yılında çok beklenen Black Friday indirim günleri, başladı. Trendyol, Hepsiburada gibi alışveriş sitelerinde başlayan indirimler merak topladı. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home gibi markaların ana şirketi olan İnditex grubu, İnditex yan kuruluşları olarak katılacak. Inditex Black Friday indirimi ise 2021 yılında 26 Kasım tarihinde başlayacak.

    MUHTEŞEM CUMA BAŞLADI MI, HANGİ GÜN 2021?

    Her yıl kasım ayında yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. 2021 yılında da Kasım ayının çeyreğinde olduğumuz şu günlerde alışveriş tutkunları Black Friday ne zaman? Muhteşem Cuma başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Black Friday yani Kara Cuma indirimleri henüz başlamadı.

        BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Bu yıl 26 Kasım'da başlayacak. Kampanyanın başlamasıyla birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirimler düzenleyecek.

        BLACK FRİDAY NEDİR?

        Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.

        İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alışverişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

        Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.
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        Haberler Ekonomi Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman? Inditex (inditex) grubu kış indirimleri ne zaman başlayacak 2021?
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