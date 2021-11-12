Çocuklar ve gençler BES'e hareket getirdi! 18 yaş altı BES’li sayısı 90 bine ulaştı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Şirket olarak hedeflediğimiz şekilde 18 yaş altı segmentinin en iddialı birkaç oyuncusundan biriyiz. Hazırladığımız avantajlı paket ve devam eden kampanyamıza ailelerin teveccühü artarak devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre; Ekim ayı itibarıyla 90 bin katılımcıya ulaşan bu kategoride, Katılım Emeklilik olarak 18 yaş altı BES katılımcı sayımız 8 bini buldu, bunların fon tutarı da 4 milyon lirayı geçti" dedi.

Sincek, "Aileler, geleceğe yatırım yapmanın en güvenilir adresi olarak BES'i görüyor. Kısa sürede sıfır yaş grubundan 5 bin 900 katılımcı olması da bunun göstergesi. Sıfır yaş grubunda bizim de 500 civarı katılımcı bebeğimiz var. Bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar uzanan geniş skaladaki binlerce çocuk ve gencimiz için BES sayesinde gelecek daha kolay olacak" şeklinde konuştu.

İDDİALI PAKET

Bireysel emeklilikle tanışacak genç katılımcılar için en iddialı paketi hazırladıklarını aktaran Sincek, "Herkesin yararlanabilmesi amacıyla minimum 100 liralık bir katkı payıyla plana dahil olmak mümkün. 5 yıl sistemde kalan katılımcılar için giriş aidatını hiç almıyoruz. Katkı payını düzenli yatıran katılımcılara da yönetim gider kesintisi yapılmıyor. Ayrıca Avrupa'da bile olmayan yüzde 25 devlet katkısı, Erken BES planımızda da bulunuyor. Ana paketi yan avantajlarla da cazip hale getirdik" dedi. Sincek, çocukların yaşlarına uygun olarak sundukları paketlerle diş ve göz sağlığına yönelik check-up'lar, oyun terapisi, psikolojik ve eğitim danışmanlığı gibi pek çok hizmet sunduklarını belirtti.