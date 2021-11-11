Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı ne kadar? Şartları…

Sabahın ilk saatlerinden itibaren 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste araştırmaları hız kazandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı ve engelli hastası bulunan vatandaşlara aylık olarak bu desteği veriyor ve bu destekten yararlanmak için şartlar neler? İlk kez başvuru yapacaklar içi şartlara dair bilgileri haberimizde derledik. Peki Kasım ayının ortalarının yaşandığı şu günlerde Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar? İşte yanıtı…

12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.