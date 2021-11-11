Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı ne kadar? Şartları…

Sabahın ilk saatlerinden itibaren 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste araştırmaları hız kazandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı ve engelli hastası bulunan vatandaşlara aylık olarak bu desteği veriyor ve bu destekten yararlanmak için şartlar neler? İlk kez başvuru yapacaklar içi şartlara dair bilgileri haberimizde derledik. Peki Kasım ayının ortalarının yaşandığı şu günlerde Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar? İşte yanıtı…
12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ