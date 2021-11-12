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    • Ekonomi
    • 12.11.2021 19:27
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    • 12.11.2021 19:34
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    Borsa rekora doymadı! 12 Kasım 2021 BIST 100 son durum

    Bu hafta rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul haftanın son gününü de rekorla kapattı. BIST 100 endeksi, 12 Kasım 2021'i yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

    AJANSLAR
    Borsa rekora doymadı!

    Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor geldi.

    BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile bilişim oldu.

    GÜN BOYU POZİTİF SEYİR
    Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.638,50 puana taşıdı.

    Analistler haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, Çin'de ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

        TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

        EN FAZLA DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
        Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

        (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
        Bera Holding 10,09 9,50 6,21
        Doğuş Otomotiv 44,00 41,52 5,97
        Şok Marketler Ticaret 13,82 13,10 5,50
        Türk Traktör 173,80 165,00 5,33
        Şekerbank 1,15 1,10 4,55
        Vestel Beyaz Eşya 6,53 6,27 4,15
        Eczacıbaşı İlaç 6,32 6,07 4,12
        Çemtaş 15,10 14,51 4,07
        Gözde Girişim 7,29 7,03 3,70
        Otokar 345,50 335,00 3,13
        İş Bankası (C) 6,36 6,19 2,75
        Migros Ticaret 39,12 38,14 2,57
        Pegasus 99,05 96,70 2,43
        Ege Endüstri 1.422,00 1.388,80 2,39
        Vestel 27,52 26,88 2,38
        Halk GMYO 2,73 2,67 2,25
        Ford Otosan 214,10 209,50 2,20
        Çan2 Termik 11,64 11,41 2,02
        Odaş Elektrik 1,54 1,51 1,99
        Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,58 1,55 1,94

        EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
        Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

        (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%)
        Biotrend Çevre ve Enerji 21,10 21,80 -3,21
        ARD Bilişim Teknolojileri 50,00 50,95 -1,86
        Yataş 12,85 13,09 -1,83
        Sarkuysan 16,43 16,71 -1,68
        Anadolu Efes 24,40 24,76 -1,45
        MLP Sağlık 28,52 28,92 -1,38
        Erbosan 125,50 127,10 -1,26
        Zorlu Enerji 1,67 1,69 -1,18
        TAV Havalimanları 28,66 28,90 -0,83
        Halkbank 4,58 4,61 -0,65
        Anadolu Grubu Holding 30,60 30,78 -0,58
        Tüpraş 155,60 156,50 -0,58
        İndeks Bilgisayar 6,52 6,55 -0,46
        Enerjisa Enerji 11,54 11,59 -0,43
        Koza Madencilik 17,41 17,47 -0,34
        İş Yatırım Menkul Değerler 17,44 17,50 -0,34
        Vakıflar Bankası 3,68 3,69 -0,27
        Kordsa Teknik Tekstil 28,60 28,66 -0,21
        Ülker Bisküvi 19,29 19,33 -0,21
        Garanti Bankası 10,58 10,60 -0,19

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