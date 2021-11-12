O tarih yaklaşıyor! Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman ödenecek? 2021 tediye tarihleri!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir ödemenin ödemesi gelip çatıyor. Aralık ayına artık günler kala birlikte tediye ödemelerinin yapılacağı taşeron işçilerin en merak ettiği konulardan birisi oluyor. Taşeron ve kamu işçilerini ilgilendiren tarih açıklandı. Ortalama 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyurulmaktadır. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek tediyelerin yatırılacağı tarih Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman ödenecek? 2021 tediye tarihleri nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...
TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.