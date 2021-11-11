Evlenene 24 maaş ikramiye

Sosyal Güvenlik Kurumu; anne-babasından aylık alırken evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere 'evlenme ikramiyesi' veriyor.

Evlilik ikramiyesi nasıl hesaplanıyor?

SSK ve Bağ-Kur sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar, aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alma hakkına sahip. 4C sigorta kolu aracılığı ile yetim aylığı alanların ise maaşlarının 12 katı ödeniyor.

Yararlanma şartları neler, yaş sınırı var mı?

Yetim aylığı alan kadınlar yararlanıyor. İkramiye bir defaya mahsus olarak toplu para olarak tanımlanıyor. Herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor.

Süre sınırı var mı?

Evliliğin ilk 5 yılı içinde başvuru gerekiyor.

Evlenme ödeneği hesabında alınan bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler tutara dahil edilir mi?

Evlenme ödeneği hesabında ek ödemeler dikkate alınmıyor. Alınan aylığın iki yıllık tutarı kadar peşin ödeme yapılıyor.

Diğer hak sahiplerinin aylığı artar mı?

İkramiye sonrasında diğer hak sahiplerinin aylık ya da gelirleri yeniden hesaplanır. Ödenek almayan hak sahiplerinin aylığı artar.

Sigortalı olarak çalışan kadınlar da yararlanabilir mi, nereye başvurmak gerekiyor?

Çalışan kadınlar yetim aylığı alamadığı için evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor. Başvurunuzu ikametgahınızın bulunduğu il, ilçedeki SGK müdürlüklerine yapabilirsiniz. HAZAL ATEŞ.