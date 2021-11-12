Son dakika: Hisse senetleri son 1 ayda yüzde 110 yükseldi! Trabzonspor borsanın en değerli spor kulübü

Son dakika haberi... Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 9 puan fark atarak en yakın rakibi Hatayspor'un 7 puan önünde liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, borsada da tarih yazıyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Süper Lig'in ilk 12 haftalık bölümünde tek namağlup takım olan Trabzonspor'un bu performansı, borsa liginde de kulübü zirveye taşıdı.
DEĞERİ EZELİ RAKİBİNİN 2.5 KATI
Trabzonspor hisse senetlerindeki hızlı artışın sonucu 3 milyar 385 milyon lira ile piyasa değeri en yüksek kulüp haline geldi. İkinci sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin değeri 2 milyar 974 milyon lira olurken, Galatasaray'ın piyasa değeri 2 milyar 176 milyon lira oldu.