Son dakika: Hisse senetleri son 1 ayda yüzde 110 yükseldi! Trabzonspor borsanın en değerli spor kulübü

DEĞERİ EZELİ RAKİBİNİN 2.5 KATI

Trabzonspor hisse senetlerindeki hızlı artışın sonucu 3 milyar 385 milyon lira ile piyasa değeri en yüksek kulüp haline geldi. İkinci sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin değeri 2 milyar 974 milyon lira olurken, Galatasaray'ın piyasa değeri 2 milyar 176 milyon lira oldu.