Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 9 Kasım 2021 BIST 100 son durum...

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdı.
BIST 100 endeksi 9 Kasım 2021 tarihinde yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.
34,6 MİLYARLIK HACİM
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 1.615,64 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.
Analistler, yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.