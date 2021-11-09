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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 18:45
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    • 09.11.2021 18:54
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    Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 9 Kasım 2021 BIST 100 son durum...

    Son dakika haberleri... Dün günü rekorla kapatan Borsa İstanbul rekor tazeledi. BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.

    AA
    Rekor üstüne rekor!

    Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdı.

    BIST 100 endeksi 9 Kasım 2021 tarihinde yüzde 0,44 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.615,64 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.

    34,6 MİLYARLIK HACİM
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,27 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 1.615,64 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.631,45 puana taşıdı.

    Analistler, yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

        Veri gündeminde ise yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Çin'de, ABD'de ve Almanya'da enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.640 seviyesinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 9 Kasım 2021 BIST 100 son durum...
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