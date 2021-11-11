ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde! Endişeler arttı: Beklenenden daha uzun süre etkili olabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan tedarik zincirindeki sıkıntılar, dünya genelinde fiyat artışlarını körüklemeye devam ediyor.
Salgınının neden olduğu şokun ardından toparlanmaya devam eden ABD ekonomisinde de yüksek enflasyon en önemli konu başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.
Ülkede enerjiden gıdaya son dönemde hızlanan fiyat artışları, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyetinin kayda değer oranda artırdı.
ABD Çalışma Bakanlığının son verileri, ülkede enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 ve yıllık bazda yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı.
Yıllık enflasyon bu dönemde Kasım 1990'dan bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösterdi.
ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR ENFLASYONU YUKARI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYOR
ABD'de enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun itici güçleri olmaya devam etti.
Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 4,8 artarken, yıllık yüzde 30'luk yükseliş kaydetti. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Eylül 2005'ten bu yana en büyük yıllık artış oldu. Enerjinin alt kalemlerine bakıldığında ise benzin fiyatlarının aylık yüzde 6,1 ve yıllık yüzde 49,6 arttığı dikkati çekti.
Gıda enflasyonu ise ekimde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,3 olarak kaydedildi. Enflasyon hesaplamasında yer alan marketlerdeki 6 ana gıda grubunun tümünde yükseliş sürerken, en çok artış yüzde 11,9 ile "et, kümes hayvanları, balık ve yumurta" grubunda gerçekleşti. ABD'de market alışverişinin maliyetini en çok artıran "et, kümes hayvanları, balık ve yumurta" grubunun altında ise sığır ve dana eti fiyatlarındaki yıllık yüzde 20'yi aşan artış öne çıktı.
Amerikalıların barınma maliyeti de aynı dönemde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,5'lik artış gösterdi.
Söz konusu dönemde fiyat artışlarıyla dikkati çeken bir diğer kalemse ikinci el araçlar oldu. Ülkede ikinci el araç fiyatları aylık yüzde 2,5 artarken, yıllık yüzde 26,4 yükseldi.