Türkiye'ye 12 ayda 12 milyar dolar doğrudan yatırım

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, son 12 aylık kümülatif uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 12,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Böylece salgın sonrası süreçte ülkemize doğrudan yatırım girişlerinin hızla artış göstererek salgın öncesindeki seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz." dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye'ye yapılan doğrudan sermaye yatırımlarına ilişkin değerlendirmesinde, yılın dokuz ayında Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım (UDY) miktarının 9 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Doğrudan sermaye yatırım tutarının yıllık bazda yüzde 89 artış gösterdiğine işaret eden Dağlıoğlu, "Son 12 aylık kümülatif UDY girişlerinin ise 12,1 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Böylece salgın sonrası süreçte ülkemize doğrudan yatırım girişlerinin hızla artış göstererek salgın öncesindeki seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, ocak-eylül döneminde yatırım alan sektörler arasında toptan ve perakende ticaret, imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal hizmetler ve lojistik-depolama faaliyetlerinin ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Yatırımların kaynağı ülkeler olarak ise ilk 10'da Birleşik Krallık, ABD, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Lüksemburg, Güney Kore, Almanya, Japonya ve Katar yer aldığı bilgisini veren Dağlıoğlu, bu bağlamda sektörel dağılımın ve kaynak ülke çeşitliliğinin geniş olduğunu dile getirdi.

"ÜLKEMİZ BİRÇOK FARKLI SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN KÜRESEL ŞİRKETLERİN İLGİ ODAĞI DURUMUNDA"

Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak misyonlarının istihdam oluşturan, teknolojik dönüşüme katkı sağlayan ve cari dengeyi destekleyici uluslararası doğrudan yatırımları ülkeye kazandırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok farklı sektörde faaliyet gösteren küresel şirketlerin ilgi odağı durumunda olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son dönemde, bilgi teknolojileri, otomotiv ve mobilite, enerji, kimya, makine, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi alanlarda yatırım açıklamaları oldu. Bir diğer dikkat çeken alan ise başta girişim sermayesi fonları olmak üzere finansal yatırımcıların ülkemize artan ilgileri oldu. Geçtiğimiz yıllarda startup olarak da ifade edilen teknoloji girişimlerine erken aşamada yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100-150 milyon dolar arasında seyrederken, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 411 milyon dolara ulaştı. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini öngörüyoruz."