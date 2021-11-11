Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi konuşulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) 7-10 Aralık'ta Antalya'da yapılacağını söyledi. Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanlarında işbirliği çalışmaları ele alındı. Kurum, Glasgow'dan sonra, COP22'nin 7-10 Aralık'ta Antalya'da düzenleneceğini ve zirvenin temasının 'Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek' olarak belirlendiğini söyledi. Kurum, zirveye, Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin çevre bakanları, delegeler, AB ve BM temsilcilerinin katılacağını belirterek, "Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya ev sahipliği yapacak" dedi.

GENÇLİK ETKİNLİĞİ

Kurum, zirve kapsamında Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin gençlerinin katılımıyla 16-17 Kasım'da İstanbul'da bir gençlik etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti. "Türkiye, yeşil kalkınmanın öncü ülkesi olacak, bu çerçevede adımlar atacağız" diyen Kurum, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla Ocak'ta İklim Şurası düzenleyeceklerini anlattı. Kurum, "Şura neticesinde İklim Kanunu hazırlayacağız. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışma yapacağız" dedi.

