1.259 TL ödeme hesaplara yatacak! Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvuru ekranı!

SED YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

İşte ne kadar ödeme yapılacağının detaylı bilgisi;

Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SED yardımı yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapıldığını belirterek, ödemelerin bugün başladığını ve 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Çocukların ailelerinin yanında olmasını önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemelerine bugün başlıyoruz."