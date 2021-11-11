1.259 TL ödeme hesaplara yatacak! Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvuru ekranı!

Kasım ayının ikinci haftasında SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapılacağını belirtti. Peki, Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
SED YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.
İşte ne kadar ödeme yapılacağının detaylı bilgisi;
Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SED yardımı yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapıldığını belirterek, ödemelerin bugün başladığını ve 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.
Çocukların ailelerinin yanında olmasını önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemelerine bugün başlıyoruz."
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ HAKKINDA
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.