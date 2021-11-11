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    • Ekonomi
    • 11.11.2021 14:38
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    • 11.11.2021 14:38
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    1.259 TL ödeme hesaplara yatacak! Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvuru ekranı!

    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Kasım ayının ikinci haftasında SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapılacağını belirtti. Peki, Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    1.259 TL ödeme hesaplara yatacak! Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvuru ekranı!

    Kasım ayının ikinci haftasında SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapılacağını belirtti. Peki, Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

    SED YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

    İşte ne kadar ödeme yapılacağının detaylı bilgisi;

    Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SED yardımı yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapıldığını belirterek, ödemelerin bugün başladığını ve 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

    Çocukların ailelerinin yanında olmasını önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

    "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemelerine bugün başlıyoruz."

    SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ HAKKINDA

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

        KİMLER SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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        Haberler Ekonomi 1.259 TL ödeme hesaplara yatacak! Kasım ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri başvuru ekranı!
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