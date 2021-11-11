Kasım ayında vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de evde bakım maaşı oluyor. Yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık son olarak yapılan artışla 1.798 lira oldu. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ödeme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının Kasım ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;