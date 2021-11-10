Ziraat, TEB, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Akbank, HCBS ve Halkbank konut kredisi faizleri! Faiz depremi son dakika yeni oranlar



KAMU VE ÖZEL BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ MÜ?

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası faiz oranlarını indirmişti. Bu anlamda devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 1 milyon altı konut kredisi faiz oranlarını 1.29'a düşürdü. Aynı bankalar 1 milyon üstü kredi çekimlerinde ise 1.34'lük bir faiz oranı uyguluyor. Özel bankalarda ise İş Bankası 1.38'lik bir faiz oranı uyguluyor.

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