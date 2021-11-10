Ziraat, TEB, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Akbank, HCBS ve Halkbank konut kredisi faizleri! Faiz depremi son dakika yeni oranlar

Kredi çekecek vatandaşlar internet üzerinden bankaların faiz oranlarını incelemeye başladı. Konut alacak vatandaş konut kredisi faizlerini araştırırken, en makul bankayı arıyor. Devlet bankaları ve özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Akbank, HCBS ve Halkbank konut kredisi faiz oranları amacıyla oluşturulan faiz indirimi ardından ev kredi faiz oranları yüzde kaç oldu, kredi hesaplama tablosu değişti mi?
KAMU VE ÖZEL BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ MÜ?
Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası faiz oranlarını indirmişti. Bu anlamda devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 1 milyon altı konut kredisi faiz oranlarını 1.29'a düşürdü. Aynı bankalar 1 milyon üstü kredi çekimlerinde ise 1.34'lük bir faiz oranı uyguluyor. Özel bankalarda ise İş Bankası 1.38'lik bir faiz oranı uyguluyor.
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100.000 TL 10 Yıl Vadeli 4 Adet Konut Kredisi Teklifi
GARANTİ BBVA Konut Kredisi
Aylık Taksit
1.817,33 TL
Faiz Oranı
% 1,52
Toplam Ödeme
219.904,60 TL
İŞ BANKASI Konut Kredisi
Ev Kredisi
Aylık Taksit
1.710,20 TL
Faiz Oranı
% 1,38
Toplam Ödeme
207.399,00 TL