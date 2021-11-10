1915 Çanakkale Köprüsü'nden büyük başarı! Bir ödül daha geldi!

18 Mart 2022'de hizmete girecek ve dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü içinde barındıracak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, International Road Federation (IRF) tarafından 8 Kasım 2021 akşamı Dubai'de düzenlenen ödül töreninde Proje Finansmanı kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
1948 yılında kurulan ve uluslararası otoyol sektörünün çatı örgütü olan ABD, Washington DC merkezli, International Road Federation (IRF) tarafından 6-9 Kasım 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de düzenlenen 18. Dünya Kongresi kapsamında IRF Global Road Achievement ödülleri de sahiplerini buldu.
Ödül törenine 1915 Çanakkale Projesi'nin ödülünü almak üzere, Türkiye Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Atilay Yılmaz, KGM İşletmeler Dairesi Başkanı Ahmet Gülşen, KGM Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, ÇOK A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ÇOK A.Ş. CFO'su Murat Sarıkaya ile beraber T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.