1915 Çanakkale Köprüsü'nden büyük başarı! Bir ödül daha geldi!

Projenin finansmanının bir yıl gibi kısa bir zamanda sağlanması, kaynak çeşitliliği ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atıldığına değinen Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Arıoğlu, "Projemiz IRF tarafından verilen bu ödülle beraber dünyanın saygın kurumları tarafından 12 ayrı finansman ödülüne layık görüldü. Önemli bir başarıya imza attık, bundan gurur duyuyoruz" dedi.