Konut satışında yeni dönem! Firmalara istediği değerleme şirketini seçme imkânı verilecek

Yabancıya gayrimenkul satışında 20 Eylül itibarıyla başlatılan otomatik değerleme firması atayan düzenlemede değişikliğe gidiliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 'Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar' genelgesi kapsamında 20 Eylül 2021'de devreye giren düzenlemeyle değerleme uzmanı artık TADEBİS-WEB TAPU sistemi üzerinden otomatik olarak atanıyordu. Sektör temsilcileri, ekspertiz raporlarının konutun değerinden daha düşük geldiğini savunarak, düzenlemenin değişmesi için seferber oldu.
Uygulamanın yeniden düzenlenmesini isteyen sektör temsilcileri Ankara'ya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne giderek görüşlerini paylaştı. Bu toplantı sonucunda bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Ardından konu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a aktarıldı. Bakan Kurum, uygulamanın yeniden düzenlenmesi için talimat verdi.
Sektör temsilcilerinin taraflarla yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Otomatik atama sistemine alternatif çözümler getiren yeni düzenlemenin birkaç gün içinde devreye girmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre yeni düzenlemede, değerleme şirketi yalnızca otomatik olarak atanmayacak, şirket seçme imkânı da verilecek. Otomatik atama iptal edilmeyecek ancak firmalara seçme şansı da sunulacak. İsteyen firmalar listeden değerleme firmasını kendi seçecek. Yetkililer, yeni sistem için yazılım düzenlemelerinin sürdüğünü ifade etti.