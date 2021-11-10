10 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?

Sabah saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar, 10 Kasım 2021 sabahında 9,73 lira bandının üzerinde yer alıyor. Peki, 10 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!