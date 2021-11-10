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    • Ekonomi
    • 10.11.2021 09:00
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    • 10.11.2021 09:00
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    10 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?

    10 Kasım dolar ve euroda yaşanan gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 9,7375 lira, satış fiyatı 9,7447 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,2721 lira alış fiyatı, 11,2885 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. 10 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?İşte tüm merak edilen detaylar!

    takvim.com.tr
    10 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?

    Sabah saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar, 10 Kasım 2021 sabahında 9,73 lira bandının üzerinde yer alıyor. Peki, 10 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!

    Dolar, 10 Kasım 2021 sabahında 9,73 lira bandının üzerinde yer alıyor.

    Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 9,7375 lira, satış fiyatı 9,7447 liradan işlem görüyor.

    Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,2721 lira alış fiyatı, 11,2885 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

    10 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,6786

    Dolar satış: 9,6800
        Gözler saat 17:30’da! Bilim Kurulu toplanıyor!
        Haberler Ekonomi 10 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?
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