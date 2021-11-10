Faturada vergi yükü Avrupa Birliği ortalamasının altında! İşte resmi rakamlar



Biliyorsunuz, TRT payı 37 yıl önce kanala gelir sağlamak için getirildi. İlk başlarda oran yüzde 3.5'ti. 2003'ten itibaren yüzde 2'ye indirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'na göre ise geçen yıl TRT buradan 1.2 milyar lira gelir elde etti. Enerji fonundan bakanlığın kasasına giren rakam ise 1 milyar TL civarında… Bu kalemlerin kaldırılmasıyla vatandaşın faturalarında bu oranda indirim yapılmış oldu. Kalkacak olan TRT payı ve fon bedeli faturalarda yüksek indirim sağlamayacak belki ama sembolik önemi var.

Peki ya vergiler?