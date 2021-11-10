Faturada vergi yükü Avrupa Birliği ortalamasının altında! İşte resmi rakamlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından elektrik faturalarından alınan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin artık yapılmayacağını açıkladı. Sabah yazarı Dilek Güngör, TRT payının kaldırılması ve faturalardaki vergi yükü meselesini bugünkü köşesine taşıdı.
İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar:
Yıllardır tartışılan bir konu nihayet sonlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıkladı. Artık vatandaşın elektrik faturalarından yüzde 2'lik TRT payı ve yüzde 0.7'lik enerji fonu alınmayacak. (Faturalardan alınan bu iki kaleme yüzde 18 KDV'yi eklediğinizde yaklaşık yüzde 3.2'ye ulaşıyor.) Tabii, açıklamayı duyar duymaz muhalefet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak işi sahiplenmeye çalıştı.
Neymiş "Kılıçdaroğlu istemiş de TRT payı ve fon bedeli kalkıyormuş."
Halbuki, bu AK Parti hükümetlerinin iktidara geldikleri günden bu yana masalarındaki bir konuydu.
Neden şimdiye kadar beklendi diyebilirsiniz…
Enerji fiyatlarının bugünkü gibi yüksek olmaması sanırım geçmişte durumu bu kadar acil kılmamıştı.
Biliyorsunuz, TRT payı 37 yıl önce kanala gelir sağlamak için getirildi. İlk başlarda oran yüzde 3.5'ti. 2003'ten itibaren yüzde 2'ye indirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'na göre ise geçen yıl TRT buradan 1.2 milyar lira gelir elde etti. Enerji fonundan bakanlığın kasasına giren rakam ise 1 milyar TL civarında… Bu kalemlerin kaldırılmasıyla vatandaşın faturalarında bu oranda indirim yapılmış oldu. Kalkacak olan TRT payı ve fon bedeli faturalarda yüksek indirim sağlamayacak belki ama sembolik önemi var.
Peki ya vergiler?