Evergrande temerrüt krizinde son dakika gelişmesi! Evergrande ne demek? Evergrande battı mı?Evergrande bitcoin ilişkisi nedir? Temerrüt nedir?

Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi olarak bilinen Evergrande'nin muhtemel iflası dünyanın gündeminde. Analistler, kripto paralar ve Bitcoin'deki düşüşü de Evergrande'nin yaşadığı temerrüt krizine bağlıyor. Şirketin tahvil kuponlarını ödeyemeyecek durumda iddia ediliyor. Şirketin Offshore tahvil yatırımcılarına olan 148 milyon dolarlık ödeme için 30 günlük süresi 10 Kasım'da sona erdi.. China Evergrande Group ödemeyi yapmazsa temerrüde düşecekti. Peki; Evergrande nedir, ne demek? Evergrande temerrüt krizi nedir? Evergrande battı mı, neden iflas etti? Evergrande bitcoin ilişkisi nedir? Temerrüt nedir?
EVERGRANDE NEDİR, NE DEMEK?
China Evergrande Group, satış olarak Çin'in en büyük ikinci emlak geliştiricisi konumunda yer alıyor. Fortune Global 500'de 122. sıradadır.
TEMERRÜT NE ANLAMA GELİYOR?
Evergrande'nin yaşadığı temerrüt krizi ile birlikte vatandaşlar temerrütün ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Temerrüt; kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.
EVERGRANDE TEMERRÜT KRİZİNDE SON DURUM!
Offshore tahvil yatırımcılarına olan 148 milyon dolarlık ödemede son gündü. Ödemenin yapılmadığı için Evergrande temerrüde düştü.
China Evergrande'nin 28 Aralık tarihinde de Haziran 2023 ve Haziran 2025 vadeli tahviller için 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması gerekiyor.
Borç içinde olan Evergrande, elektrikli araç üretimi sektöründeki bağlı ortaklığındaki hisselerini satma kararı aldı. Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd'de bulunan yüzde 1.76'lık payını satmayı planlıyor. Hisse satışından 500 milyon Hong Kong doları elde edilmesi bekleniyor.