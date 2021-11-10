Evergrande temerrüt krizinde son dakika gelişmesi! Evergrande ne demek? Evergrande battı mı?Evergrande bitcoin ilişkisi nedir? Temerrüt nedir?

Çin'in en büyük gayrimenkul geliştiricisi olarak bilinen Evergrande'nin muhtemel iflası dünyanın gündeminde. Analistler, kripto paralar ve Bitcoin'deki düşüşü de Evergrande'nin yaşadığı temerrüt krizine bağlıyor. Şirketin tahvil kuponlarını ödeyemeyecek durumda iddia ediliyor. Şirketin Offshore tahvil yatırımcılarına olan 148 milyon dolarlık ödeme için 30 günlük süresi 10 Kasım'da sona erdi.. China Evergrande Group ödemeyi yapmazsa temerrüde düşecekti. Peki; Evergrande nedir, ne demek? Evergrande temerrüt krizi nedir? Evergrande battı mı, neden iflas etti? Evergrande bitcoin ilişkisi nedir? Temerrüt nedir?