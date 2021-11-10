11 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı aylık ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç olan, yaşlı vatandaşlara her ay ödediği evde bakım maaşının Kasım ayı için olanının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. İlk kez başvuracak olan kişiler ise evde bakım maaşının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte detaylar…
8 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.