Ve sonunda netleşti! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son dakika zam oranı! İkramiye, seyyanen zam ve refah payı...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE OLACAK?

Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.72'lik zammı garantilemiş halde Merkez Bankası'nın ön görülerine göre yüzde 18.4'lük enflasyonun oluşacağı, son 6 aylık enflasyonun yüzde 10'a çıkması bekleniyor. Şu anki farka göre Ocak zammı yüzde 8.72 seviyesinde. 2021 senesi amacıyla geriye kalan son iki ayda yüzde 4'e yakın enflasyon beklentisi var.

MEMURA ZAM YÜZDE12.5'İ BULACAK

Tüketici fiyatları endeksi kasım ve Aralık ayında geride bıraktığımız seneki kadar artarsa sene başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam seviyesi da yüzde 12.5'i bulacak.