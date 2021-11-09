Ulusal Faktoring halka arz sonuçları açıklandı mı? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı…

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Halka arz için başvuru yapan şirketleri yakından takip eden yatırımcılar Ulusal Faktoring halka arz sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirketin Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem göreceği de merak konusu oldu. Peki Ulusal Faktoring hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm bilgiler…
ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
4-5 Kasım tarihlerinde talep toplanan Ulusal Faktoring'in halka arzında toplam büyüklük 120,8 milyon TL oldu.
Ulusal Faktoring A.Ş. halka arzında 2,49 liradan 48,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirildi.
Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı.
Şirketin halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL olarak kaydedildi.
Halka arz edilen payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1,1 milyar lira nominal değerli talep toplandı.
Halka arz edilen payların yüzde 33,8'i yurt içi bireysel, yüzde 61,3'ü yurt içi kurumsal, yüzde 4,9'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.