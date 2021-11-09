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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 07:00
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    • 09.11.2021 07:00
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    Sahte fatura için özel yasa: Cezalar artıyor!

    AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa teklifi olarak gündeme taşınması planlanıyor. Sahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan yeni dönemde teminat istenecek. Teminat vermeyenler belge düzenleyemeyecek. Öte yandan cezalar artacak. Şu anda her suç için 3 ila 5 yıl arasında ceza veriliyor. Bunun 5 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çekilmesi planlanıyor.

    Sahte fatura için özel yasa

    AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa teklifi olarak gündeme taşınması planlanıyor. Teklif kapsamında hem cezalar arttırılacak hem de sahte belge düzenlenmesinin önüne geçecek bir dizi adım atılacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması, bütçeden önce ya da sonra yasalaştırılması hedeflenen düzenleme şu değişiklikleri içeriyor:

    YENİ MEKANİZMA GELİYOR
    Önce birkaç maddelik bir düzenleme üzerinde duruluyordu. Ancak daha sonra bunun kapsamlı hale getirilmesi kararlaştırıldı. Teklif ile sadece sahte faturanın cezası düzenlenmeyecek aynı zamanda sahte faturayı önleyecek mekanizmalar kurulacak. Sadece cezalar değil, sahte fatura düzenlenmesi önleyen mekanizmalar da düzenleme içinde yer alacak.

    FATURA LİMİTİ DÜŞTÜ
    Yasayla eş zamanlı olarak elektronik fatura kapsamındaki ödemelerin oranı yenilenecek. Şu anda 5 bin liranın üzerinde yapılabilen elektronik faturanın limiti 2 bin liraya kadar düşürülecek. Böylece, yapılan ödemelerin büyük bölümü kayıt altına alınmış olacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde bu düzenleme de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak tekrar uygulamaya konulacak.

        TEMİNAT İSTENECEK
        Sahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan yeni dönemde teminat istenecek. Teminat vermeyenler belge düzenleyemeyecek.

        CEZALAR ARTACAK
        Sahte         fatura zincirleme suç kapsamından çıkartılacak. Ancak verilen cezanın oranı artırılmayacak. Şu anda her suç için 3 ila 5 yıl arasında ceza veriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bunun 5 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çekilmesi planlanıyor



        UZLAŞMA MEKANİZMASI
        Uzlaşma         mekanizmasında bazı yenilikler yapılacak. Borcunun yüzde 50'sini yatırmayı kabul edenin cezası yüzde 50 indirilecek. Ancak bu yapılırken de kişinin düzenlediği sahte belge toplam işleminde yüzde 20'yi geçemeyecek. Aksi takdirde uzlaşma yoluna gidilemeyecek.

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