Sahte fatura için özel yasa: Cezalar artıyor!

AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa teklifi olarak gündeme taşınması planlanıyor. Teklif kapsamında hem cezalar arttırılacak hem de sahte belge düzenlenmesinin önüne geçecek bir dizi adım atılacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması, bütçeden önce ya da sonra yasalaştırılması hedeflenen düzenleme şu değişiklikleri içeriyor: