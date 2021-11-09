Sahte fatura için özel yasa: Cezalar artıyor!

AK Parti'nin, özellikle inşaat ve enerji sektörlerinde yaşanan sahte fatura ile ilgili yaptığı çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin 15 maddelik ayrı bir yasa teklifi olarak gündeme taşınması planlanıyor. Teklif kapsamında hem cezalar arttırılacak hem de sahte belge düzenlenmesinin önüne geçecek bir dizi adım atılacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması, bütçeden önce ya da sonra yasalaştırılması hedeflenen düzenleme şu değişiklikleri içeriyor:
YENİ MEKANİZMA GELİYOR
Önce birkaç maddelik bir düzenleme üzerinde duruluyordu. Ancak daha sonra bunun kapsamlı hale getirilmesi kararlaştırıldı. Teklif ile sadece sahte faturanın cezası düzenlenmeyecek aynı zamanda sahte faturayı önleyecek mekanizmalar kurulacak. Sadece cezalar değil, sahte fatura düzenlenmesi önleyen mekanizmalar da düzenleme içinde yer alacak.
FATURA LİMİTİ DÜŞTÜ
Yasayla eş zamanlı olarak elektronik fatura kapsamındaki ödemelerin oranı yenilenecek. Şu anda 5 bin liranın üzerinde yapılabilen elektronik faturanın limiti 2 bin liraya kadar düşürülecek. Böylece, yapılan ödemelerin büyük bölümü kayıt altına alınmış olacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde bu düzenleme de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak tekrar uygulamaya konulacak.