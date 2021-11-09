Ev alım satımında yeni dönem: Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kuruluyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergileri yeniden değerlendirmek için kolları sıvadı. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alımsatım değerinin belirlenmesi ve beyana ilişkin sistem devreye alınacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak.
Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileri ile tutulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini gerçekleştirebilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.
VERGİDE BÜYÜK REVİZYON
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek. Türkiye genelinde 60 milyonun üzerinde parsel, 35 milyonu bağımsız bölüm olmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle birlikte 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor.