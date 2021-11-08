Evde bakım maaşı 9 Kasım hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Başvuru için şartlar…

Evde bakım maaşı 9 Kasım hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Kasım ayının ilk günleri yaşanırken tüm illerden vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç olan kişilere her ay ödediği evde bakım maaşının Kasım ayı için hesaplara yatıp yatadığı bilgisini haberimizden öğrenebilirsiniz. Henüz başvuru yapmamış olanlar için de şartları derledik.
8 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.