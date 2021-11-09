MÜSİAD'dan asgari ücret zammı açıklaması! 2022 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

MÜSİAD'ın 2021-2023 hedeflerini, faaliyet planı ve stratejilerine değinen Asmalı, "MÜSİAD olarak 31 yıldır gücümüzü üyelerimizden alarak ilerliyoruz. Şubeleşme ve irtibat merkezlerimizi büyük bir hızla açtık, açmaya da devam ediyoruz. Yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede 81 irtibat noktasına ulaştık. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren 11 bin üyemiz ve 60 bin firmamız ile 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Oluşturduğumuz katma değer ile Türkiye ekonomisinin gelişmesine yön veriyoruz." diye konuştu.

Asmalı, gelecek dönemde geçmiş tecrübeleriyle, bugünün yeniliklerini birleştirerek, "Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji" ilkesiyle Türkiye'yi yepyeni ufuklara taşıyacaklarını aktararak, 50 kişiden oluşan yönetim kurulu ile beraber aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak için heyecan, azim ve kararlılıklarının tam olduğunu söyledi.

Yeni dönemde birçok özel etkinlik planladıklarını belirterek yıl sonuna kadar yapacakları etkinliklere dikkati çeken Asmalı, şunları kaydetti: "Bu hafta sonu 25'inci Uluslararası İş Forumu kapsamında 3 özel uçak ile 500'ü aşkın iş adamı ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyoruz. Yurt dışı şubelerimiz ve diğer forum üyesi paydaş ülke temsilcilerinin katılımı ile 1.000'i aşkın iş adamından oluşan heyetle Bakü'ye adeta çıkarma yapıyoruz. Üç gün sürecek bu etkinlikte, özellikle işgalden kurtarılmış Karabağ'da yapılacak altyapı-üstyapı yatırım imkânlarını ve ticari iş birliklerini konuşacağız. Şube başkanlarımızın katılımı ile genel idare kurulu toplantımızı 3-4 Aralık'ta Bursa'da yapacağız. Burada 'Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm' başlığını, alanında uzman konuklarla masaya yatıracağız. 22 Aralık'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 4'üncüsünü düzenleyeceğimiz Vizyoner'21 etkinliğimiz olacak. Bu etkinliğimizde 'Fark Et' mottosu ile alanında uzman konuklarımızla 'dijitali, girişimi, iklimi, dönüşümü, değerleri/fark et' diyeceğiz."