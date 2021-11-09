Kadınlara 600 milyon Euro destek (Ekonomi haberleri)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk bankaları tarafından kadın girişimcilerin şirketlerinde kullandırılmak üzere 600 milyon euroluk finansman desteği sağlanacağını duyurdu. EBRD Başkanı Odile Renaud- Basso, "Cinsiyet eşitliği, sağlam iş dünyasının teşvik edilmesinde ve sürdürülebilir büyümenin ilerlemesinde temel bir unsurdur. EBRD, kadın girişimciler için finansman açığını kapatmaya ve Türkiye'nin kadınlarının gücünü açığa çıkarması için yardımcı olmaya kararlıdır" dedi. Türkiye'nin, Paris Anlaşması'nı onaylaması ve 2053 için net sıfır emisyon hedefini belirlemesine yönelik adımlarının yatırımları artıracağını belirten Basso, "Bu yıl sonu itibarıyla Türkiye'ye sağladığımız finansman 1.5 milyar euroyu bulacak, bunun yarısı ise yeşil finansman olacak" diye konuştu.

PETKİM'İN NET KARI 3.9 MİLYAR LİRA

Socar Türkiye'nin iştiraki Petkim'in net kârı yılın 9 ayında 3 milyar 909 milyon lira oldu. Petkim'in bu dönemde toplam satışları 19 milyar 165 milyon liraya ulaştı. Şirketin söz konusu dönemde öz kaynaklarında 2020 sonuna kıyasla yüzde 50 artış yaşanırken, toplam borçluluğu 261 milyon dolar azaldı. Kapasite kullanımı ise yüzde 89.5'ten yüzde 92.2'ye çıktı.

PET ŞİŞELER DÜĞME OLUYOR

Form Düğme, pet şişe atıklarından düğme üreterek dünya devlerine satıyor. Aylık 100 milyon adet düğme üretimiyle Türkiye'ye katma değer sağlamayı amaçlayan Form Düğme'nin polyester düğme üretiminin yüzde 20'lik kısmı pet şişe geri dönüşümünden oluşuyor. Bu oranın yakın gelecekte çok daha fazla olmasını hedefleyen Form Düğme; İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Almanya, Hindistan, Çin ve Bangladeş gibi ülkelere bu ürünleri ihraç ediyor. Malzemelerin sürdürülebilir olmasına dikkat ettikleri anlatan Form Düğme'nin Kurucu Ortağı Mustafa Oktay, doğal düğme üretiminde Avrupa'daki lider firmalar arasında yer aldıklarını söyledi. Oktay; korozo, boynuz, kemik, kokonat, tahta, pamuk ve sedef gibi doğal hammaddelerden de üretim yapıklarını belirtti.

İSTANBUL, NEW YORK VE LONDRA'YI SOLLADI

Siemens, aralarında İstanbul'un da olduğu dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin 'Dijitalleşme Haritası'nı yayınladı. İstanbul'un dijitalleşmeye hazır olma düzeyi 10 üzerinden 5, dijitalleşme potansiyeli ise 4 olarak belirlendi. İstanbul'un dijitalleşme potansiyeli Londra, New York, Berlin gibi şehirlerden daha yüksek çıktı. Siemens Türkiye Strateji ve Akıllı Altyapılar Direktörü Hakan Özdemir, "Siemens olarak, akıllı şehirlerin oluşturulmasında sorumluluk alıyoruz. Şehirlerin Dijitalleşme Haritası da bu misyonumuzun sonuçlarından biri" dedi.

PRİT VE TOÇEV İŞBİRLİĞİ YAPTI

Pritt ve TOÇEV, 'Çocuklar İçin Üretiyoruz' projesi için bir kez daha bir araya geldi. Kampanyaya katılanların sosyal medyadan yaptıkları her bir paylaşım çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzere TOÇEV'e bağışa dönüştü. Projenin sonucunda tüm ülkelerde oluşturulan görsellerle bir 'yaratıcılık ormanı' oluşturulacak. Ayrıca Pritt, Fritz Henkel Vakfı vasıtasıyla da TOÇEV'e toplamda 10 bin euro bağış gerçekleştirdi.

YİNE ZİRVEYE 'COİN'DU

Kripto para piyasasının büyüklüğü dün 3 trilyon doları geçerek rekor kırdı. Bitcoin, 67 bin dolarlık rekor seviyeyi test ederken; Ethereum da 4 bin 750 doların üzerinde işlem gördü. Bitcoin'deki yükselişin nedenleri arasında Elon Musk'ın Tesla hisselerini satıp satmayacağına yönelik sosyal medyada düzenlediği anketin de etkili olduğu belirtiliyor.

AKDENİZ'İN BİRİNCİSİ ANTALYA

Antalya, bu yıl Akdeniz'deki turizm bölgeleri arasında en fazla turist ağırlayan destinasyon oldu. 10 ayda 8.6 milyon kişiyi ağırlayan kent, 60'tan fazla ülkeden turist çekti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın dünya rakipleri arasında ilk sıraya yerleştiğine işaret ederek, "Antalya, Eylül sonu itibarıyla en yakın rakip gördüğümüz İspanya'nın Mayorka adalarına göre 2 katı fazla turist ağırladı. Onlar 3.5 milyon turist ağırlarken, biz 8.5 milyona ulaştık" diye konuştu. NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ise "Sıralamada Türkiye ilk, İspanya ikinci sırada yer aldı" dedi.

İŞ BANKASI'NDAN 2.000 TL PROMOSYON

İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık arasında emekli maaşını taşıyarak 3 yıllık taahhüt veren emekli müşterilerine 2 bin liraya varan promosyon alma imkanı sunuyor. Bin 500 liradan düşük maaşlar için bin 750, bin 500-2 bin 500 lira arası için bin 875, 2 bin 500 lira ve üzerinde maaşlar için 2 bin lira promosyon imkanı var.

EFSANE KASIM

Kasım ayı, e-ticaret ve perakende sektöründe Bekarlar Günü', 'Efsane Cuma', 'Siber Pazartesi' gibi kampanyalarla adeta bir alışveriş sezonuna dönüştü. Bu ay 60 milyar liralık satış bekleniyor. Aralık'ta da yeni yıl kampanyalarının başlayacağını belirten TOBB e-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, yılın son 2 ayında e-ticaret sektörü ciro beklentisinin 120 milyar lira olduğunu söyledi.

ERİŞİLEBİLİR ŞEHİR HAMLESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, herkes için her yönden erişilebilir şehirler inşa ettiklerini söyledi. Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla açıklama yapan Kurum, "Kentsel Dönüşüm Seferberliği ile 81 ilde afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. 'Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' hedefiyle sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz" dedi.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER İÇİN YENİ KOLAYLIK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) arasında imzalanan protokolle KOSGEB destekleriyle üretilen orta yüksek ve yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler DMO'nun Tekno Katalog Platformu'ndan da satılmaya başlanacak. Protokolle, yerli ve milli ürünlerin ticarileşme ve markalaşma süreçlerinin desteklenerek, kamu pazarına ulaşmasının sağlanması amaçlıyor. KOSGEB tarafından desteklenen 110 proje platforma girmek için hazır bulunuyor.

TÜRK STARTUPLARDAN LAS VEGAS ÇIKARMASI

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye'nin ilk pavilyonu kurulacak. İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, 5-8 Ocak'ta CES için Eureka Park Fuar alanında kiralanan yaklaşık 150 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'na, Türkiye'den 30 startup katılacak. Türk startuplar, 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı bulacak. CES 2022'ye katılacak startupların seçim ve değerlendirme sürecinde kuluçka-girişimcilik merkezleri ve hızlandırma programları ile işbirliği yapılacak. İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, startupları uluslararası pazarlara açılmaları için desteklediklerini ifade ederek, "Teknoloji girişimlerimizin birer global marka olma yolunda ilerlemelerine ve teknoloji ihracatı yapmalarına fayda sağlamanın yanında İstanbul'un girişimcilik imkan ve potansiyelinin global düzeyde tanıtılmasına hizmet etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

550 MARKA BULUŞUYOR

Her yıl yüzde 20 büyüyen, 2 milyar dolar iş hacmine sahip bebek ve çocuk ürünleri sektörü, 8-11 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek CBME Türkiye Fuarı'nda buluşmaya hazırlanıyor. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuar Direktörü Hatice Dinçer, "Ağırlıklı olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya-Bağımsız Devletler Topluluğu ve Balkan bölgelerinden hedeflenen ülkelerden gelen ticari alıcılar CBME Türkiye'yi ziyaret ediyor. Avrupalı ve ABD'li markalardan da Türkiye'ye artan bir ilgi var. Bu yıl 550'den fazla katılımcı markayı ağırlayacağız" dedi.