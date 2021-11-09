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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 12:33
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    • 09.11.2021 12:33
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    Erken emeklilikte yaşa takılanlar için sır açığa çıktı! EYT'liler böyle emekli olacak! Bu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan...

    Erken emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2021 yılının bitmesine 2 aydan az bir süre kaldı. EYT sorunuyla ilgili detaylar tekrar konuşulmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha evvel kapıları kapattığı EYT’liler bağlamında 3 adımda emeklilik formülü düşünülüyor. Pek çok vatandaşın yüzünün güleceği bu formüllerle, yaşa bakılmadan emeklilik olanağı sağlanacak. Çeşitli EYT formülleri değerlendiriliyor. Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır.

    takvim.com.tr
    Erken emeklilikte yaşa takılanlar için 10 yıl formülü! EYT’liler böyle emekli olacak!

    Primlerini doldurduğu halde, sigorta başlangıç günü nedeniyle yaşa takılan EYT'liler mağduriyetlerini defalarca kez dile getirdiler. Cumhurbaşkanı da konunun tekrardan görüşülmesi amacıyla talimat verdi. Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT'liler primlerini doldurduğu durumda sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor.

    50 YAŞ ALTINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

    Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla çalışma başlatmıştı. Hükümet kaynaklarından elde edilen verilere göre 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının olası olamayacağı belirtildi.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    EYT'LİLER İÇİN ÇEŞİTLİ FORMÜLLER SUNULDU

    Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT'liler primlerini doldurduğu durumda sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. Mağduriyetlerini pek çok kez dile getirdiler; fakat kapılar kapanmıştı.

    2021 yılının sonuna yaklaşılırken EYT sorunu tekrardan masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı vermesinin ardından, detaylı formüller sunuldu. 9 Eylül 1998 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla emeklilik düzenlemesi tekrardan yapılması bekleniyor.

        YAŞ ŞARTINA BAKILMADAN EMEKLİ OLUNACAK

        EYT'liler amacıyla fikir edinilen formüllerin sonrasında sene ve primi dolduranların yaş şartları aranmayacak. Böylece yaşa bakılmadan emeklilik sağlanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuyla alakalı görüşüldüğünü 2022 senesi sonuna kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmaların sunulacağını ve kararı Cumhurbaşkanı'nın vereceğini duyurdu.

        SİGORTALILIK SÜRESİNE BAKILACAK

        EYT'liler amacıyla yaş koşuluna bakılmadan emeklilik kabul edildiğinde 9 Eylül 1999'dan evvel sigortalı olan erkekler amacıyla 25, kadınlar amacıyla ise 20 senelik sigortalı olma koşulu aranacak. Yani yasa çıkarsa kadınlar amacıyla vakit dolduğu amacıyla emeklilik anında başlayacak. Erkekler ise 2021'de emekli olabilmek amacıyla 1996 senesi ve evvel sigortalı olmaları gerekiyor.

        PRİM ŞARTI İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

        Emeklilik amacıyla prim koşulu ise işe giriş tarihine bağlı olarak değişiyor. 5000 ile 5975 gün arasında değişen rakamlar, işe giriş tarihine göre belirleniyor. Prim ve sigortalılık süresine göre düzenlenecek emeklilik ile bundan sonra yaş koşulu aranmayacak. Bu formüller amacıyla çalışmalara başlandı. 2022 senesinde tamamlanması bekleniyor.

        EYT'DE FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

        EYT'de bu modelde Almanya'da yapılan sisteminde bulunduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Fakat yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

        EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

        5 milyon bireyin emekliliğini direkt olarak etkileyen EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması halini ifade ediyor.

        8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak amacıyla aranan sigortalılık zamanı (erkek amacıyla 25, bayan amacıyla 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş koşulu (bayan amacıyla 58, erkek amacıyla 60 yaş) getirildi. Yani emekli olmak amacıyla sigortalılık zamanı, prim ödeme ve yaş koşulu gibi 3 koşulun eş güdümlü sağlanması aranmaya başladı.

        PRİMİN TAMAMLANMASI' FORMÜLÜ NEDİR?

        Buna göre 9 Eylül 1999 evvel işe girenler amacıyla ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması hali meydana çıkıyor.

            E DEVLET EMEKLİLİK SORGULAMA! NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

            Emeklilik sorgulama prosedürü E Devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Bu işlemler amacıyla e devlet parolası ve T.C. kimlik numaranızı kullanarak sisteme giriş yapmanız, sonrasında da arama seksiyonuna ne vakit emekli olabilirim yazmanız yeterli olacaktır.

            Karşınıza gelen ekranda sigorta kolu (SSK'lı çalışanlar amacıyla 4A olarak yazılmaktadır), ilk işe giriş tarihi bilgi kapasitesi ve toplam prim ödeme gün adedi verilerini girerek normal koşullarda emeklilik amacıyla aranılan kriterleri öğrenmeniz mümkündür. Yani emeklilik yaşı ve prim gün adedi verileri bu ekrandan görüntülenmektedir.

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            Haberler Ekonomi Erken emeklilikte yaşa takılanlar için sır açığa çıktı! EYT'liler böyle emekli olacak! Bu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan...
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