Erken emeklilikte yaşa takılanlar için sır açığa çıktı! EYT'liler böyle emekli olacak! Bu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan...

Primlerini doldurduğu halde, sigorta başlangıç günü nedeniyle yaşa takılan EYT'liler mağduriyetlerini defalarca kez dile getirdiler. Cumhurbaşkanı da konunun tekrardan görüşülmesi amacıyla talimat verdi. Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT'liler primlerini doldurduğu durumda sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor.
50 YAŞ ALTINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) amacıyla çalışma başlatmıştı. Hükümet kaynaklarından elde edilen verilere göre 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının olası olamayacağı belirtildi.
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
EYT'LİLER İÇİN ÇEŞİTLİ FORMÜLLER SUNULDU
Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT'liler primlerini doldurduğu durumda sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. Mağduriyetlerini pek çok kez dile getirdiler; fakat kapılar kapanmıştı.
2021 yılının sonuna yaklaşılırken EYT sorunu tekrardan masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı vermesinin ardından, detaylı formüller sunuldu. 9 Eylül 1998 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla emeklilik düzenlemesi tekrardan yapılması bekleniyor.