Erken emeklilikte yaşa takılanlar için sır açığa çıktı! EYT'liler böyle emekli olacak! Bu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan...

PRİM ŞARTI İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Emeklilik amacıyla prim koşulu ise işe giriş tarihine bağlı olarak değişiyor. 5000 ile 5975 gün arasında değişen rakamlar, işe giriş tarihine göre belirleniyor. Prim ve sigortalılık süresine göre düzenlenecek emeklilik ile bundan sonra yaş koşulu aranmayacak. Bu formüller amacıyla çalışmalara başlandı. 2022 senesinde tamamlanması bekleniyor.

EYT'DE FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT'de bu modelde Almanya'da yapılan sisteminde bulunduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Fakat yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.