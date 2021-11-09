Emlak Vergisi dönemi başladı! Emekli vergi ödemeyecek

Ev sahiplerinin emlak vergisi dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi muafiyetiyle ilgili bilinmesi gerekenler:
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve maaştan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehit yakınları.
HANGİ ŞARTLAR VAR?
Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.