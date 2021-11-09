Emlak Vergisi dönemi başladı! Emekli vergi ödemeyecek

HANGİ ŞARTLAR VAR?

Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.