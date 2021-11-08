Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.11.2021 08:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2021 08:50
    ABONE OL

    Sayısal Loto sonuçları 08.11.2021 - Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?

    Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin miktarı ve kime çıktığı merak ediliyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası şanslı numaralar belli oldu.

    08.11.2021 Sayısal Loto sonuçları!

    Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto bugün çekildi. 08.11.2021 Sayısal Loto sonuçları haberimizde! Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı merak ediliyor. Peki Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?

    8 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

    Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar şöyle: 16-25-36-54-56-61+4 SüperStar 84

    Ancak açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 86.057.367,14 TL büyük ikramiye devretti.

    SÜPERTAR NEDİR?

    SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.



    Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

    Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL'dir.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihin önündeki engeller kalkıyor
    Haberler Ekonomi Sayısal Loto sonuçları 08.11.2021 - Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?
        SON DAKİKA