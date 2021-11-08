Sayısal Loto sonuçları 08.11.2021 - Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?

Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto bugün çekildi. 08.11.2021 Sayısal Loto sonuçları haberimizde! Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı merak ediliyor. Peki Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?
8 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!
Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar şöyle: 16-25-36-54-56-61+4 SüperStar 84
Ancak açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 86.057.367,14 TL büyük ikramiye devretti.
SÜPERTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL'dir.