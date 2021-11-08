Sayısal Loto sonuçları 08.11.2021 - Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?

Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto bugün çekildi. 08.11.2021 Sayısal Loto sonuçları haberimizde! Büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı merak ediliyor. Peki Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?