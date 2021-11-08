Türkiye düşmanı Macron'a rağmen Fransız devleri 750 milyon euroluk yatırımla geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımcılara Türkiye'de kazanma vaadi sunması küresel firmaların Türkiye'ye yönelimini her geçen gün hızlandırıyor.
MACRON DİNLENMİYOR
Fransız şirketlerinin son 5 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırım 5 milyar euro'yu geçti.
Fransa Büyükelçiliği'nin Bölgesel Ekonomi servisi ve Hiera Consulting işbirliği ile hazırlanan "Fransız ve Fransız-Türk Ortaklı Yirketlerin Türkiye'ye Katkıları" başlıklı rapora göre bu şirketler 2019 yılında Türkiye'nin gayrisafi katma değer üretimine 52,6 milyar lira katkı sağladı.