Türkiye düşmanı Macron'a rağmen Fransız devleri 750 milyon euroluk yatırımla geliyor

Fransa ise Türkiye'nin sekizinci en büyük tedarikçisi ve altıncı en büyük müşterisi.

Küresel sağlık krizine rağmen iki ülke arasındaki çift tarafl ı mal ticareti hacmi 2020 yılında 14,1 milyar Euro tutarında gerçekleşti.

2019'da ise ikili ticaret 14,7 milyar euro düzeyindeydi. Bu tutarın, 7,8 milyar euroya karşılık gelen kısmını, Türkiye'nin Fransa'ya hizmetler hariç yaptığı ihracat, 6,3 milyar euroluk kısmını ise Fransa'dan mal ithalatı oluşturdu.