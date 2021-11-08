Elinizi çabuk tutun, arabalar hızla tükeniyor! Bu liste 48 bin liraya AUDİ otomobil sahibi yapıyor!

E-İHALE SİSTEMİ NEDİR?

E-İhale sistemi, devlet tarafından hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale vasıta alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale vasıtalarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok değişik alternatifler mevcuttur. Antika vasıtalar, yeni model çok lüks vasıtalar bu sistem üzerinden satılmaktadır.

E-İHALE'YE KİMLER GİREBİLİYOR? İHALE GİRİŞ MASRAFI VAR MI?

E-İhale'ye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Herhangi bir araca öneri vermek amacıyla sınır ve aynısı bir engeliniz bulunmuyor. Araca dilenen teminatı yatırıldığınız prosese öneri verilebiliyorsunuz. Kurallar kapsamında ilerlediğiniz de, ihaleyi kaybetseniz bile öneri attığınız vasıta amacıyla ödediğiniz teminat bedelini daha sonradan tahsil edebiliyorsunuz. Burada öneri amacıyla dosya bedeli ya da aynısı bir harç ödemiyorsunuz.