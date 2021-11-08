Elinizi çabuk tutun, arabalar hızla tükeniyor! Bu liste 48 bin liraya AUDİ otomobil sahibi yapıyor!

Dünyada son zamanlarda meydana gelen çip krizi ile birlikte otomobil fiyatları hissedilir derecede arttı. Ülkemizde de durum aynı. Bu anlamda vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil almak için çeşitli yöntemler üzerinde duruyor. Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle ikinci el otomobilleri normal satış fiyatının çok daha altında satışa çıkarıyor. Bu şekilde yüzlerce otomobilin satıldığı platformdan çoğu vatandaşın haberi olmadığı sebebiyle yararlanamıyor. Listemizde şu anda satışta olan makul fiyatlı araçlara yer verdik. İşte o araçlar...
Citroën BERLINGO (2001), Güncel Fiyat: 31.125 TL
Audi A4 (1998), Güncel Fiyat: 48.750 TL
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