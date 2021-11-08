Okullarda ara tatil bu hafta sonu başlıyor! Turistik mekanlar şimdiden hareketlendi

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Okullarda ara tatil bu hafta sonu başlıyor. Çocuklar, bu tatilde 9 gün dinlenme fırsatı bulacak. Bu kısa molayı pek çok aile ise seyahat ile değerlendirecek.

Ekim ayına göre fiyatların da gerilediğini belirten turizmciler, ara tatil dönemi için rezervasyonların hareketlendiğini söylüyor. Kültür turu sevenlerin özellikle Kapadokya'ya, yakın rotaları tercih edenlerin Sapanca'ya, sıcak yer arayanların Akdeniz'e yöneldiği ifade ediliyor.

Ailece 3 günlük konaklama fiyatı ise 750 liradan başlıyor. 15-18 Kasım'da 3 günlük tatil planlayan 3 kişilik ailenin Sapanca'da otelde konaklamak için en az 750 lira ödemesi gerekiyor. Seçilen otele ve odanın özelliklerine göre fiyatlar 14 bin 492 liraya kadar çıkıyor. Bu fiyatlara kahvaltı ve yemek faturası da ekleniyor.

KKTC DE REVAÇTA

Ara tatili Kapadokya'da geçirmek isteyenlerin ise 3 gün oda+kahvaltı tatil için en az 886 lira (2 yetişkin, 9 yaş altı 1 çocuk) ödemesi gerekiyor. Oda+kahvaltı 3 gece tatil için 18 bin 587 lira (2 yetişkin, 11 yaş altı 1 çocuk) isteyen tesisler de bulunuyor.

Antalya'da her şey dahil otel tatili 2 bin 121 liradan (2 yetişkin, 11 yaş altı 1 çocuk) başlarken; fiyatlar 40 bin 680 liraya (2 yetişkin, 1 çocuk) kadar çıkıyor. KKTC'de ise oda fiyatları bin 61 liradan başlıyor.

NEREYE, NE KADAR ÖDENİYOR?

