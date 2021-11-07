Hepsiburada Efsane Kasım indirimleri başladı mı? Hepsiburada Efsane 11 indirimleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

3 EFSANE KAMPANYA

Hepsiburada, online alışverişin bu en keyifli dönemini bekleyenleri, bu yılki "Efsane Kasım"da da kaçırılmayacak 3 ana kampanya çerçevesinde birçok üründe indirimler, sürprizler ve diğer fırsatlarla buluşturacak.

Bu yılın "Efsane Kasım"ı dahilindeki "Şimdi Al Ocak'ta Öde" kampanyası, 1-30 Kasım'da yapılacak teknolojiden beyaz eşyaya, modadan ev ihtiyaçlarına binlerce ürünü kapsayan alışverişlerde 2 ay taksit erteleme imkanı sağlayacak. Kampanyaya dahil bankaların kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerli olacak "Şimdi Al Ocak'ta Öde" kampanyası, yasal kısıtı bulunan cep telefonu, kozmetik gibi ürünler hariç binlerce üründe geçerli olacak.

"Efsane Kasım"ın bu yılki 3 ana kampanyasından bir diğeri ise Türkiye'nin gençlerine yönelik hazırlanan "Efsane Gençlik" olacak. Hepsiburada'ya "edu.tr" mail adresleri ile üye olup hesabını doğrulayanların yararlanabileceği "Efsane Gençlik" kampanyası, onları bütçeleri ile ihtiyaç duydukları, hayallerindeki ürünlere kavuşturacak. Gençlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik "Efsane Gençlik" kampanyası hem kitaplar, kampüs ve sokak modası, spor giyim, sneaker ve spor çantaları, aksesuarlar gibi ürünlerde yüzde 70'lere varan indirimler sunacak hem de bu ürünleri bedava kargo imkanıyla onlara ulaştırarak bütçelerine bir büyük destek daha verecek.

"Efsane Kasım"ın diğer inanılmaz fırsatı "Paylaş Kazan" ise Hepsiburada'da hazırladığı alışveriş listesini paylaşan herkese büyük bir kazanma şansı verecek. Kampanyada, belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan yüzde 5 komisyon oranı tutarında "Hepsipapel" kazanacak. Hepsiburada kullanıcıları, kendi listelerini oluşturarak Hepsipapel kazanabilecekleri gibi, Hepsiburada'nın hazır listelerini paylaşarak da aynı şartlarla kazanç sağlayabilecek.