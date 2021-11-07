8 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım maaşı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kasım ayının ilk günleri yaşanırken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç olan kişilere her ay ödediği evde bakım maaşının Kasım ayı için hesaplara yatıp yapmadığı merak edildi. Peki kimler başvuru yapabilir, şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…
8 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.