Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları belli oldu mu? Doğu Aras Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı

Yatırımcılar tarafından Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Doğu Aras Enerji fşrması hakkındaki bilgiler oldukça merak edilirken bir yandan da talep toplama tarihinin ne zaman olduğu, sonuçlanıp sonuçlanmadığı gibi bilgiler araştırma konusu oldu. Peki halka arz büyüklüğü ne kadar olarak açıklandı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir?
DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (ARASE) halka arz büyüklüğü 1,47 milyar TL olarak açıklandı.
DOĞU ARAS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Sabit fiyatla talep toplama faaliyeti gerçekleştiren şirket için KAP'a yapılan açıklamada halka arz birim fiyatı 110 TL olarak bildirildi. Nominal değeri 13.400.000 TL olan payların halka arzda satışı gerçekleşirken böylece 1,474 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğüne ulaşıldı. Satışı yapılan hisseler ise şirket ortakları olan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 6,7 milyon TL ve Kiler Holding A.Ş.'ye ait 6,7 milyon TL nominal değerli paylardan oluşuyor.
Doğu Aras Enerji halka arzına katılan yatırımcı profilleri incelendiğinde bireysel yatırımcıların ağırlığının daha fazla olduğu görülüyor. Halka arz satışlarının yarısından fazla bireysel yatırımlara yapılırken geri kalan kısmın yüzde 44,1'i yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yüzde 4,7'si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılar tarafından alındı.