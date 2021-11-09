Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları belli oldu mu? Doğu Aras Enerji borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı

DOĞU ARAS ENERJİ HAKKINDA

Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede yaklaşık 1.081.853 bin aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye'ye hizmet sunmaktadır.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş Enerji sektöründe gün geçtikçe büyümekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan grup şirketleri ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Doğu Aras Enerji, teknolojiye ve sektöre yaptığı dev yatırımlarla milyonlarca insana ışık oluyor. Türkiye'nin ikinci büyük hizmet bölgesi Doğu Anadolu'da, ülkemizi baştan başa yaklaşık 40 kez kat edecek 60 bin kilometre uzunluğundaki iletim hattı ile bölgesindeki tüm noktalara kesintisiz hizmet veriyor. Son 5 yılda yapılan 1 milyar 148 milyon TL'lik yatırımla hizmet ağını güçlendiren Doğu Aras Enerji; bünyesine dahil ettiği dev araç filosu, iki bini aşkın istihdamı, ortalama 2 milyon 200 bin kişiye ulaştırdığı enerji ile ülkemiz için çalışıyor.

ISO 50001 dağıtım belgesine de sahip olan Doğu Aras Enerji, yeni nesil teknoloji İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanarak haritalama yapan ilk dağıtım şirketi olma özelliğine sahip olup, bugüne dek birçok alanda ödül ve teşekküre layık görüldü.