PTT rapor parası sorgulama nasıl yapılır? PTT’den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları! Ödenen miktar ise…

Gündemde yoğun bir şekilde PTT rapor parası sorgulama ekranı araştırmaları yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışma hayatında aktif olarak faaliyet gösterenler hamilelik, hastalık, kaza gibi durumlarda işe gidemediği günlerin parasını da alabiliyor. Maaştan kesinti yapılmaması için SGK'ya durum bilgilendirmesi yapılması şart. Peki tüm çalışanlar bu haktan yararlanabiliyor mu? PTT'den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları nelerdir? Rapor parası olarak ne kadar ödeme yapılıyor?
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.
Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.
RAPOR PARASI NEDİR, ŞARTLARI NELER?
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.