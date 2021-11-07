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    • Ekonomi
    • 07.11.2021 15:28
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    • 07.11.2021 15:28
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    7 Kasım dolar alış - satış fiyatı! 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin kaç Türk lirası? İşte anlık canlı dolar ve euro fiyatları!

    7 Kasım dolar ve euroda yaşanan gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Piyasaların kapalı olduğu pazar gününde dolar, euro ve sterlin fiyatları ekomomi gündemini takip edenler tarafından sıkı takibe alındı. Bu hafta cuma günü 9,70 TL’leri aşan dolar kuru, 6 Kasım Cumartesi gününe 9,69 TL seviyelerinden başladı. Peki, 7 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    7 Kasım dolar alış - satış fiyatı! 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin kaç Türk lirası?

    Akşam saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar kuru dün güne 9,69 TL seviyelerinden başladı. 11,17 TL alış fiyatı bulunan euronun satış fiyatı ise 11,26 TL civarında hareket etti. Peki, 7 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar!

    7 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 9,6786

    Dolar satış: 9,6800

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 11,1702

    Euro Satış: 11,2684
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        Haberler Ekonomi 7 Kasım dolar alış - satış fiyatı! 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin kaç Türk lirası? İşte anlık canlı dolar ve euro fiyatları!
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