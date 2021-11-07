7 Kasım dolar alış - satış fiyatı! 1 dolar kaç TL? Euro ve sterlin kaç Türk lirası? İşte anlık canlı dolar ve euro fiyatları!

Akşam saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar kuru dün güne 9,69 TL seviyelerinden başladı. 11,17 TL alış fiyatı bulunan euronun satış fiyatı ise 11,26 TL civarında hareket etti. Peki, 7 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar!