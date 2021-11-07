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    • Ekonomi
    • 08.11.2021 15:31
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    • 08.11.2021 15:32
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    Trendyol Süper İndirim Günleri başladı mı? Hangi markalarda indirim var? Trendyol kasım kampanyası kaç gün sürecek? 11.11 indirimi nedir?

    Trendyol Kasım ayında büyük indirim kampanyasını açıkladı. Teknolojik aletlerden giyime kozmetikten yemeğe pek çok alanda indirimler yapacağını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyen yüzbinlerce kişi indirimlerin ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki; Trendyol indirimi ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim Günleri saat kaçta başlıyor? Trendyol kasım kampanyası kaç gün sürecek? 11.11 indirimi nedir? İşte cevapları...

    Trendyol Süper İndirim Günleri başladı mı?

    Online alışveriş sitesi Trendyol her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarına özel büyük kampanyalar düzenledi. Son kampanyasıyla göz dolduran Trendyol indirim günlerinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini de duyurdu. Alışveriş tutkunları Trendyol indirimi ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim Günleri saat kaçta başlıyor? Trendyol kasım kampanyası kaç gün sürecek? sorularının yanıtlarını sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırıyor. İşte Trendyol'un indirim kampanyası hakkında detaylar...

    TRENDYOL SÜPER İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2021?

    Trendyol Süper İndirim Günleri 7 Kasım gecesi başlayacak ve 11 Kasım'a kadar devam edecek. Efsane Kara Cuma kampanyası öncesi Kasım ayının ilk haftasında 11.11 indirimleri başlayacak. Trendyol'un hangi marka ve ürünlerde indirime gideceği de merak edildi.

    HANGİ MARKALAR İNDİRİMDE?

    Trendyol süper indirim günlerinde tablet, televizyon, telefon, kulaklık, laptop, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kişisel bakım, saat, bot, giyim, çanta, parfüm, kozmetik, süpermarket, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

        11.11 İNDİRİMLERİ HAKKINDA!

        Her şey 1990'lı yıllarda düzenli ilişkisi olmayan dört Çinli öğrencinin, şaka amaçlı, kendilerine hediyeler almasıyla başlamıştır. Sevgilisi olmayan bu öğrencilerin yaptıkları bu hareket okulda dikkat çekmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Bunun üzerine bugüne "Yalnızlar Günü" (Singles' Day) adı verilmiş ve her 11 kasımda sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11.11 tarihinde dört tane "1" olmasından dolayı bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görülmüştür.

        1999 yılında Alibaba.com'u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin'in Hangzhou şehrinde ingilizce öğretmeniydi. 11 kasımın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 kasımdaki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına getirmiştir.
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        Haberler Ekonomi Trendyol Süper İndirim Günleri başladı mı? Hangi markalarda indirim var? Trendyol kasım kampanyası kaç gün sürecek? 11.11 indirimi nedir?
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