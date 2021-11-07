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    • Ekonomi
    • 08.11.2021 08:13
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    • 08.11.2021 08:13
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    1100 TL pandemi destek başvurusu ekranı! E-devlet 1100 TL TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır! Şartlar...

    1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1100 TL TL sosyal yardım desteği başvuru ekranı! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan ödemeler maddi olarak önemli ekonomik destek sağlıyor ve milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar 1100 TL pandemi destek başvuru şartlarını merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    1100 TL pandemi destek başvurusu ekranı!

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs salgınının ekonomi alanındaki olumsuz etkilerini silmek amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen 1100 TL pandemi destek ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. E-devlet 1100 TL TL sosyal yardım desteği başvuru ekranı araştırmaları Kasım ayının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Peki bu destekten yararlanmak için başvuru şartları neler? İşte merak edilenler…

    1100 TL PANDEMİ DESTK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURUDA SORULAN SORULAR

    Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
    Aylık toplam geliriniz ne kadar?
    Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
    Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

    2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.

    Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.

        Bu kapsamda üç ayrı FAZ ödeme ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7 milyondan fazla aileye ulaşılarak yaklaşık 8 milyar TL'lik karşılıksız ödemeler gerçekleştirildi. Son olarak açıklanan üçüncü faz ödemelerinde yapılan yardımın 2.3 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

        Bu süreçte ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Üçüncü faz ile ilgili başvurular ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından değerlendiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere paraları hemen ödeniyor.

        Bunun için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlette pandemi sosyal destek ön başvurusu bölümünden sorulan sorular cevaplanarak başvuru gerçekleşmiş oluyor. Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor.

        Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Başvuru yapanlar sonuçları yine e-devlet üzerinden öğrenilecek. İşte detaylar...

        1100 PANDEMİ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Düzenli geliri olmayanlar
        Günlük yevmiye ile çalışan işsizler
        Her haneden bir kişi

        1100 TL PANDEMİ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Kamu işçileri, memurlar, emekliler
        Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar
        Daha önce destekten yararlananlar
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        Haberler Ekonomi 1100 TL pandemi destek başvurusu ekranı! E-devlet 1100 TL TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır! Şartlar...
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