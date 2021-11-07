1100 TL pandemi destek başvurusu ekranı! E-devlet 1100 TL TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır! Şartlar...

Tüm illerden milyonlarca vatandaş 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Koronavirüs salgınının ekonomi alanındaki olumsuz etkilerini silmek amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen 1100 TL pandemi destek ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. E-devlet 1100 TL TL sosyal yardım desteği başvuru ekranı araştırmaları Kasım ayının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Peki bu destekten yararlanmak için başvuru şartları neler? İşte merak edilenler…
1100 TL PANDEMİ DESTK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak
BAŞVURUDA SORULAN SORULAR
Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
Aylık toplam geliriniz ne kadar?
Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.
Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.