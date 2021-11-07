Son dakika: TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

"DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ"

TİSK Yönetim Kurulu, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan, dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz."