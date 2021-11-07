Son dakika: TİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

TİSK Yönetim Kurulu, yazılı açıklamasında, yaşanılan olağanüstü süreçte devletin tüm kurum ve kuruluşlarının Kovid-19 salgınının ülkedeki ve çalışma hayatındaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştığını vurgulandı.
"Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Milyonlarca çalışanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren bu konuda, hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile kamuoyunun beklentilerini takip ediyoruz. Bu doğrultuda, sahadan aldığımız yüz binlerce satır veri, görüş ve öneri, ayrıca uzman ekipler ile gerçekleştirdiğimiz teknik analizlerle çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz."